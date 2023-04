„Kino na Obcasach" w Głogowie. Mulikino zaprasza panie na seans z atrakcjami

Po przerwie Multikino powraca z projektem „Kino na Obcasach” - propozycją dla kobiet na spędzenie wolnego wieczoru w kinie z przyjaciółkami, koleżankami z pracy lub członkiniami rodziny. Raz w miesiącu panie podczas seansu filmowego będą miały okazję do relaksu, poznani nowych ludzi, czerpania radości z oglądania wybranych produkcji na wielkim ekranie oraz refleksji na temat ważnych dla kobiet kwestii.

„Kino na Obcasach” w nowej odsłonie wystartuje w środę, 12 kwietnia br. W Głogowie Multikino znajduje się w Galerii Glogovia przy ul. Piłsudskiego.

Pierwszym filmem, który uczestniczki zobaczą na wielkim ekranie będzie komedia „Skołowani”. Główny bohater Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale… kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę? Przed filmem zostanie wyświetlona rozmowa z Agnieszką Grochowską w roli głównej. Uczestniczki „Kina na Obcasach” poznają kulisy powstania filmu „Skołowani”, dowiedzą się jak praca na planie wpłynęła na codzienność Agnieszki. I jak zmienić podejście do życia. Rozmowę poprowadzą Joanna Olekszyk i Zofia Fabjanowska, redaktorki miesięcznika „Zwierciadło”.