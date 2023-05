Kilkaset lat historii na mapach. W Głogowie zobaczycie oryginalne mapy sprzed lat. WIDEO

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wypełniła się mapami. I to nie byle jakimi, bo większość z nich to oryginały, sięgające nawet kilkuset lat. Przez najbliższe miesiące będzie można oglądać je w godzinach otwarcia biblioteki.

– W tym wypadku mapy, natomiast chodzi o to, co jest oryginalne, co możemy dotknąć, co jest prawdziwe - w odróżnieniu od tego co jest online. Coraz bardziej żyjemy online, a niedługo będziemy oglądać takie rzeczy i dziwić się, że one w ogóle istniały – mówi Antoni Bok z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej