Kilka głogowskich szkół, a także MOK i PUP są ogrzewane gazem. Rachunki już szokują, a będzie jeszcze gorzej

Starostwo powiatowe liczy koszty ogrzewania w budynkach, w których są gazowe kotłownie. W sumie ma ich tylko trzy, dwie szkoły - ZSE, ZSSiB i PUP, ale kłopt wcale nie mały. Podwyżki były już odczuwalne w ubiegłym roku, bo koszty wzrosły o 70 procent.

- Wzrost cen wskazuje, że w tym roku rachunki za ogrzewanie tych trzech obiektów zapłacimy nie mniej niż 1 milion 150 tysięcy złotych – wylicza starosta Jarosław Dudkowiak.

Szukając wyjścia z tej sytuacji powiat zwrócił się do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy, które dostarcza ciepło do Głogowa, o wyliczenie zarówno kosztów przyłączenia obiektów do sieci jak i dostarczania samego ciepła.