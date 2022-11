Kiedyś to były zimy! Zaspy sięgały kilku metrów! Zobaczcie zdjęcia z „zimy stulecia"

To były zimy! Autobusy jeździły w tunelach

W górach się zabieliło, na nizinach też, ale o takich zimach, jak przed laty to już młode pokolenie nie ma pojęcia.

Zimy były długie i ostre. Jak zasypało śniegiem drogi i pola w listopadzie, to trzymało nawet do kwietnia.

- Mróz chwytał już na 1 listopada, trudno było zrobić w ziemi dziurę, by wsadzić świeczkę- opowiada pani Maria z Głogowa.

Najbardziej słynną zimą była „zima stulecia" czyli przełom 1978 i 79 r. Jak pamiętają starsi, sypnęło śniegiem tuż po Nowym Roku tak mocno, że stanęły pociągi.