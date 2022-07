Kiedy wreszcie ruszy budowa podziemnego przejścia przy głogowskim moście na Odrze?

O tym, jak bardzo potrzebne jest przejście podziemne zamiast zwykłych pasów na wysokości zamku świadczą częste w w tym miejscu kolizje samochodów i tworzące się korki na DK 12. Ostatnio, 30 czerwca doszło tam do kolizji z udziałem aż czterech pojazdów – trzech osobówek i ciągnika. Samochody zatrzymały się, by przepuścić przechodzącą pasami kobietę z wózkiem. Za nimi jechał ciągnik, który nie wyhamował i uderzył w tył forda, ford w citroena a ten w audi.

Jedno z aut zatrzymało się dopiero w krzakach na wysokości przejścia, tuż przed kobietą idącą z wózkiem. Kolizja spowolniła przejazd przez most na kilka godzin.

