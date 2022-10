Kiedy ruszy budowa obwodnicy Głogowa? Mieszkańcy pytali o to prezydenta miasta

Podczas wczorajszego (13.10) spotkania prezydenta Głogowa z mieszkańcami padło pytanie dotyczące budowy obwodnicy i drugiego mostu na Odrze.

Prezydent Rafael Rokaszewicz przypomniał zebranym przebieg wybranego do realizacji wariantu północnego PN4 dodając, że według zapowiedzi zarządcy, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ta wyczekiwana inwestycja ma być oddawana etapami.

- Wybrany wariant przechodzi od węzła na drodze S3 Głogów - Zachód, potem koło Nielubi i na wysokości Biechowa będzie most, a za Serbami będzie się łączyć z Drogą Krajową nr 12 - mówił. - Planowany czas realizacji tego zadania to lata 2028-29. Planuje się, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie ogłoszony przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Przypomnijmy, że obwodnica Głogowa wraz z drugim mostem na Odrze znalazła się w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.