Kibice na meczu Chrobry Głogów - Ruch Chorzów. Znajdź się na zdjęciach z meczu. FOTO Kacper Chudzik

W drugiej kolejce Fortuna 1. Ligi Chrobry Głogów zainaugurował sezon na własnym stadionie. W sobotę, 23 lipca, Pomarańczowo-Czarni podjęli Ruch Chorzów. Chrobry przegrał spotkanie 0:2. Nie brakowało kibiców, którzy przyszli zobaczyć ten mecz na stadionie w Głogowie. Mamy dla Was galerię z trybun, zobaczcie zdjęcia kibiców. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.