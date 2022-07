Kibice komentują zamieszanie na meczu z Chrobrym. „Organizacja to parodia"

Przypomnijmy, że na początku meczu między Chrobrym a Ruchem przy sektorze gości doszło do przepychanek z ochroną, która użyła gazu. Jak nas informowano, na sektor gości próbowała wejść większa grupa kibiców, niż było to dozwolone, a ostatecznie wyłamano bramkę. Ochrona użyła gazu. Pracownicy stadionu wyjaśniali, że ze względów przepisów nie mogli wpuścić więcej niż 170 osób - bo na tyle pozwalało zezwolenie organizacji imprezy masowej.

Kibice przedstawiają te sytuację nieco inaczej. Na stadion wpuszczono jedynie 170-osobową grupę posiadającą wejściówki na sektor gości. Bilety kupiło jednak więcej fanów, bo do Głogowa przyjechało ich blisko 350. Ponieważ ochrona nie chciała wpuścić większej ilości osób, ci którzy weszli - chcieli wyjść ze stadionu na znak protestu. Uniemożliwiono im to jednak. Koniec końców po przepychankach na sektorze gości znalazła się większa grupa kibiców, a ochrona poprosiła o wsparcie policję. Na ten widok zarówno kibice gości jak i miejscowi zaczęli skandować "Piłka nożna bez policji". Funkcjonariuszy ostatecznie wycofano, by nie zaogniać sytuacji, a kibice do końca spokojnie dopingowali swoje drużyny.