Kibice Chrobrego Głogów skarżą się na działania policji i bierność klubu

Chodzi o ostatni mecz rundy jesiennej z 1 grudnia. Chrobry Głogów przegrał w derbach regionu z Miedzią Legnica 0:2. Kibice skarżą natomiast się na zachowanie policji i bierność władz głogowskiego klubu. Do wpisu dołączyli też zdjęcia z derbów.

Oto teść wpisu:

„Tak w zasadzie cały ten tekst streścić mogłyby zdjęcia dołączone do wpisu. Derbowy pojedynek z Miedzią był chyba priorytetem niezwykle zdolnej i słynnej już ze swoich działań głogowskiej milicji. Zaczęło się już na zbiórce i przemarszu. W drodze na stadion doszło do blokady i licznych prowokacji. Powtórka miała miejsce po meczu, kiedy mundurowi wyłapywali pojedyncze osoby opuszczające stadion. Wszystko to widać na poniższych fotach. Jak widać dzielni stróżowie prawa pod dowództwem kapitana Mariusza w dalszym ciągu obierają za cel bywalców WS3. Kolejne prowokacje, zatrzymania, niebawem kolejne sprawy sądowe. Niestety, to jest cena za kibicowanie swojej drużynie w naszym mieście.

W tym wszystkim najbardziej zastanawia nas reakcja, a w zasadzie jej brak, ze strony klubu. Przejeżdżając ulica Wita Stwosza przed meczem nawet ślepy zauważy liczne oddziały milicji, radiowozy w liczbie kilkudziesięciu sztuk, polewaczki oraz masę tzw. tajniaków, którzy tajni są może jedynie w swoim gronie z uwagi na to, że jest ich tylu, że mogą się nie znać nawzajem. Starszym osobom mogą się przypominać polskie ulice z czasów stanu wojennego, ale młodszych na pewno nie zachęci to do przychodzenia na stadion.

Działania milicji przy okazji ubiegłotygodniowych derbów kolejny raz utwierdzają w przekonaniu, że dla nich największym zagrożeniem w tym mieście jest kibicowanie Chrobremu. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że klub daje na to przyzwolenie. Frekwencja jest najgorsza w lidze, gdyby nie fanatycy i ich reklama to derby obejrzałaby garstka ludzi. Niestety, osoby decyzyjne w spółce w dalszym ciągu nie dostrzegają problemu. Naszym zdaniem coraz wyraźniejszego...”