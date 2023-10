KGHM zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia gimnastyki rekreacyjnej w Legnicy, Lubinie i Głogowie

Miedziowa spółka zaprasza seniorów do udziału w projekcie w ramach programu społecznej odpowiedzialności EKO-Zdrowie. Są to zajęcia gimnastyki rekreacyjnej dla osób w wieku 55-80 lat.

Będą one prowadzone w:

Legnicy,

Lubinie

Głogowie

Zajęcia potrwają od października do grudnia tego roku.

każdym z tych miast utworzone zostaną maksymalnie 30-osobowe grupy uczestników, którzy pracować będą z doświadczonymi i wykwalifikowanymi instruktorami oraz fizjoterapeutami z Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT.

W zajęciach mogą uczestniczyć w pierwszej kolejności osoby, które do tej pory nie brały udziału w zajęciach gimnastyki rekreacyjnej.