KGHM: Zakłady Polskiej Miedzi to największa kopalnia srebra na świecie

KGHM w 2019 roku zanotował rekordową produkcję srebra – 1417 ton i jest to 18 procent więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku. Około 12% przychodów KGHM pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra.

Srebro jest dostarczane w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek (sztabek) trafia głównie do instytucji finansowych.

Jak produkuje się srebro w KGHM

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku istnieje Wydział Metali Szlachetnych. Powstał po to, żeby odzyskiwać obecne w rudzie miedzi cenne metale szlachetne – srebro, złoto i selen techniczny. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg.