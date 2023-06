KGHM. Szyb GG-1 w Kwielicach oficjalnie otwarty. To najgłębsze miejsce w Polsce, do którego może zjechać człowiek! Grażyna Szyszka

KGHM oficjalnie otworzyło szyb GG-1 w Kwielicach. Został on połączony podziemnymi chodnikami z kopalną Rudna. Jest to 31. i najgłębszy szyb miedziowej spółki. Ma on głębokość 1348 metrów i jest najgłębszym miejscem w Polsce, do którego może zjechać człowiek.