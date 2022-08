KGHM szuka pracowników. Praca w kopalni i nie tylko. Najnowsze oferty z Legnicy, Lubina, Głogowa

Elektromechanik pod ziemią Miejsce pracy: KGHM ZANAM S.A. kopalnie KGHM Polska Miedź S.A. ZG Lubin Twój zakres obowiązków: 1. Wykonywanie przeglądów OT maszyn gwarancyjnych i pogwarancyjnych wg DTR. 2. Diagnostyka układów elektrycznych maszyn, obsługa systemów sterowania maszyn oraz układów klimatyzacji. 3. Konserwacja, remonty i naprawy doraźne instalacji elektrycznej maszyn. 4. Remonty i naprawy urządzeń elektrycznych pod ziemią. 5. Zabudowa i demontaż urządzeń. 6. Prace związane z utrzymaniem oraz rozbudową Komory Maszyn Górniczych. OFERUJEMY: 1. Stabilne zatrudnienie w dużej firmie. 2. Przejrzyste warunki zatrudnienia. 3. Atrakcyjny system premiowania. 4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 5. Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. 6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego. 7. Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych. 8. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „Barbórkowe”. 9. Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. 10. Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny). 11. Przyjazną atmosferę w pracy. 12. Bogaty pakiet socjalny m.in.: - karty sportowo-rekreacyjne MultiSport, - świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”, - integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne, - pożyczki na cele mieszkaniowe, - dofinansowanie do wycieczek i kolonii dla dzieci. Nasze wymagania: wykształcenie - zasadnicze zawodowe kierunek: mechanik, elektryk, elektromechanik, mechatronik Min. 3 m-ce doświadczenia na stanowisku: elektromechanik, elektromechanik samochodowy, elektromechanik pod ziemią, elektryk utrzymania ruchu obiektów lub elektryk utrzymania linii produkcyjnych. Umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz diagnostyki układów elektrycznych. Umiejętność diagnozowania oraz naprawy układów klimatyzacji. Znajomość podstawowych zagadnień mechaniki. Odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole. Mile widziane: Wykształcenie średnie techniczne - kierunki: mechanik, elektronik, elektryk, mechatronik. Umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych oraz oprzyrządowania do obsługi klimatyzacji. Umiejętność obsługi suwnic hakowych z poziomu roboczego. Uprawnienia SEP do 1kV. Doświadczenie w pracy pod ziemią.

Arch. red.