KGHM świętuje Dzień Hutnika 2023, pracownicy zostali uhonorowani, zobaczcie zdjęcia

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ze sceny do zebranych powiedział, Zagłębie Miedziowe jest wyjątkowym miejscem, z wyjątkowymi ludźmi i ich tradycjami. W KGHM dwa najważniejsze święta to Barbórka i Dzień Hutnika. Mundury górnicze wpisane są w naszą polską tradycję. KGHM dokłada do niej nowy element. Mundury hutnicze przygotowali i zaprojektowali nasi pracownicy w poczuciu dumy ze swojego zawodu, bez którego nie byłoby Polskiej Miedzi. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Otwieramy nowy rozdział w historii polskiego hutnictwa