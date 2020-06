KGHM: Stypednia dla sportowców zostały przyznane. Jedno z nich otrzymał głogowianin

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, Minister, Szef Gabinetu Politycznego Premiera Krzysztof Kubów, Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński oraz 6 stypendystów programu KGHM Miedziane Rywalizacje.

- Dodatkowe, indywidualne wsparcie wybitnych sportowców jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala zapewnić komfort przygotowań do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej, w tym do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dziękuję KGHM Polska Miedź S.A. za to, że włącza się w realizację strategii rozwoju polskiego sportu. Wierzę, że stypendyści dostarczą nam wielu powodów do radości – powiedziała Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Program stypendialny to wsparcie utalentowanych polskich sportowców. Od 2019 roku KGHM pomaga zawodnikom w tworzeniu warunków do treningu i osiągania sukcesów. Wśród 24 wyróżnionych znalazło się 7 sportowców z Zagłębia Miedziowego. Wśród nich jest głogowianin Wiesław Kiwacki, utytułowany sportowiec w wyciskaniu sztangi leżąc.