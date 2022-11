KGHM podsumował wyniki za trzy kwartały 2022 roku. Wyższa produkcja srebra, wzrost przychodów

W Polskiej Miedzi, w porównaniu do 9 miesięcy roku ubiegłego nastąpił wzrost (1 proc.) produkcji srebra do 1022 ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM w III kwartałach tego roku była nieznacznie niższa w stosunku do okresu porównywalnego i wyniosła 557 tys. ton - informuje miedziowa spółka.