KGHM: Hutnicze święto bez akademii i karczm. Branżowe odznaczenia pracownicy odbiorą w gabinetach szefów oddziałów

Dzień Hutnika to jedno z najważniejszych świąt w KGHM. 4 maja hutnicy, strażacy i ratownicy KGHM uroczyście świętują dzień swojego patrona - Świętego Floriana, który zginął śmiercią męczeńską. To jego proszą o wsparcie i pomoc wszyscy ci, którzy w swej pracy zmagają się z żywiołami ognia i wody. Zazwyczaj w ramach obchodów odbywały się uroczyste akademie, karczmy piwne, combry babskie, biesiady oraz imprezy plenerowe.

- Ze względu na epidemię koronawirusa nie mamy możliwości hucznego świętowania Dnia Hutnika, jak robimy to rokrocznie. Nie zmienia to faktu, że pamiętamy i doceniamy pracę i codzienne zaangażowanie naszych hutników, strażaków i ratowników. KGHM to pełen ciąg technologiczny, że każde ogniwo w nim jest ważne. Dziękuję za Wasz wkład w rozwój firmy - powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM.

Posłuchaj, co powiedział prezes KGHM: