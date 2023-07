KGHM: Huta Miedzi Cedynia z prestiżowym znakiem The Copper Mark

– Huta Miedzi "Cedynia" jest nowoczesną walcownią, która stale wdraża nowe techniki produkcyjne i działa zgodnie z wszystkimi normami środowiskowymi. W ostatnim czasie uruchomiliśmy prototypową maszynę do cięcia granulatu, która spełniła wszelkie oczekiwania. Setki metrów drutu i walcówki cięte są na idealnie odmierzone odcinki i to dwa razy szybciej. Obecnie huta może produkować 4 tysięcy ton granulatu rocznie, a dotychczas było to 2 tys. ton – mówi Ryszard Jaśkowski, dyrektor naczelny Huty Miedzi Cedynia.