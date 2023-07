KGHM. Górnicza ósemka w ZG Rudna. Trwają poszukiwania siedmiu górników

Dziś, 6 lipca, o godzinie 21,54 doszło do silnego wstrząsu w kopalni KGHM. Tąpnięcie odnotowano w ZG Rudna Główna na oddziale G2.

Wstrząs należał do jednych z silniejszych, bo była to tzw. górnicza ósemka.

Do kopalni zjechali ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo Hutniczego w Sobinie. Jak informuje KGHM, trwa wycofywanie ludzi z zagrożonego rejonu. W sumie chodzi o siedmiu górników.

Wstrząs był odczuwalny niemal w całym rejonie Zagłębia Miedziowego, od Głogowa po Lubin. W mieszkaniach trzęsły się meble, żyrandole, a mieszkańcy Polkowic opisywali, że trzęsły się ich domy.