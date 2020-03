KGHM będzie produkować środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów oraz firm

KGHM Polska Miedź S.A. na bieżąco monitoruje sytuację związaną z Koronawirusem SARS-CoV-2 i podejmuje liczne działania.

– To czas wyzwań, ale też szczególnej mobilizacji. Działamy na rzecz naszych pracowników, lokalnych społeczności i samorządów oraz całej Polski – podkreśla prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

Dzięki podjętym działaniom KGHM ma produkować nawet 20 ton środków bioczynnych na dobę, które trafią do polskich szpitali, urzędów i firm. Do produkcji środków dezynfekujących zostanie wykorzystana infrastruktura spółki NITROERG, należąca do Grupy Kapitałowej KGHM.

To nie jedyne działanie jakie Grupa Kapitałowa KGHM podjęła w ostatnim czasie w związku z sytuacją dotyczącą Koronawirusa SARS CoV-2. Wprowadzono specjalne procedury dla pracowników. 10 tys. maseczek p2 trafiło do władz województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Zdrowia. Do dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie oddano budynek, który może być wykorzystany dla celów kwarantanny. Firma jest gotowa także do przekazania niektórych budynków uzdrowiskowych do podobnych celów.