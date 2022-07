Katastrofa w byłej cukrowni Głogów. Zatrzymano trzech mężczyzn

W związku z wczorajszą (12.07) akcją w byłej cukrowni Głogów zatrzymano trzech mężczyzn. Będą odpowiadać za usiłowanie kradzieży.

– To mężczyźni w wieku 43, 34 i 33 lat. Cała trójka to mieszkańcy Głogowa - informuje Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy KPP Głogów. - Okazało się, że jeden z nich, 33-latek, po sprawdzeniu w policyjnym systemie, był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.