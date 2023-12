Karpie ze Sławy nieco droższe niż w ubiegłym roku. Gospodarstwo Rybackie Sława szykuje się do sprzedaży ryb na święta. Ceny

Ceny ryb w Gospodarstwie Rybackim Sława

karp – 34 zł

węgorz - 100 zł

sandacz - 45.

sum 30 zł

szczupak – 30 zł

amur – 32 zł

lin – 25 zł

okoń – 25 zł

tołpyga - 10 zł

płoć – 8 zł

Największy wybór gatunków ryb jest dostępny w piątki w godz. 10 - 15. W soboty na sprzedaż trafia to, co zostanie z poprzedniego dnia.

Natomiast od 11 grudnia karpie będzie można kupić codziennie w godz. 10-15. W soboty w godz. 10-13.

Karp będzie dostępny do 23 grudnia, do godziny 12.

Warto pamiętać, że wybierając się po ryby do sławskiego gospodarstwa trzeba zabrać ze sobą pojemnik.