Karnawałowe szaleństwo w stylu country! Tak się bawią w Maniowie seniorzy z gminy Jerzmanowa. Zdjęcia/Filmy

- Bal cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a nasi seniorzy nie mogli się go wręcz doczekać. Tym bardziej, że przez pandemię mieliśmy przerwę – wyjaśnia wójt gminy Lesław Golba. - Wszyscy się przygotowali, przebrali i się świetnie bawią. W sumie jest nas około 100 osób. Niemal w komplecie stawiły się nasze kluby seniora z Jerzmanowej i Maniowa, mamy też gości z Głogowa, w tym ze Związku Emerytów i Rencistów KGHM. Przy okazji nie mogę też nie wspomnieć o naszej Bandzie Poszukiwaczy Kultury, czyli paniach, które zadbały o to, by wszystko tu było jak trzeba. A dwie kucharki - panie Renia i Tereska - przygotowywały bardzo smaczne jedzenie.

Gości witała też Barbara Reszczyńska, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, które jest organizatorem imprezy.