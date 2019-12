Kapsuła czasu jest już zamknięta. Jutro montaż pierwszego hełmu na kościelnej wieży na starówce

Do kuli pod jeden z hełmów, który zwieńczą dwie wieże kościoła pw. św. Mikołaja na starówce trafiła dziś (20 grudnia) kapsuła czasu. Na to historyczne dla parafii i miasta wydarzenie przyjechał biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński. Jeśli pozwoli na to pogoda, w sobotę, 21 grudnia, rozpocznie się montaż pierwszego hełmu zwieńczonego krzyżem.

Tuba, która trafi na wieżę, została „zapakowana” w przykościelnej kawiarence. Zrobili to wspólnie bp Lityński, prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz oraz ks. kan. Stanisław Brasse, proboszcz parafii, który odczytał tekst dokumentu fundacyjnego z przesłaniem do potomnych. List ten został następnie podpisany i włożony do tuby. Zamykali ją też głogowscy przedsiębiorcy z firmy Sobota, która jest głównym wykonawcą robót budowlanych.

– Pragnieniem naszym ale też i prezydenta miasta było to, by panorama miasta znowu przypominała tę sprzed tragedią drugiej wojny – mówił ks. proboszcz Stanisław Brasse.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i proboszcz Parafii pw. Świętego Mikołaja Stanisław Brasse. – i nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc prezydenta i rady miasta. Mieszkańcy Głogowa otrzymają na Boże Narodzenie piękny prezent – dodał prezydent miasta Rafael Rokaszewicz. – Wieńczymy wieże kościoła pięknymi hełmami, ale też wieńczymy piękny projekt, który rozpoczął się trzy lata temu. Najpierw była dokumentacja projektowa, a potem przez dwa lata było wzmacnianie konstrukcji wież i przygotowywanie ich do zwieńczenia hełmami.

Prezydent zaznaczył, że choć na tym etapie współpraca z parafią dobiega końca, to samej świątyni jest jeszcze wiele do zrobienia i miasto będzie je wspierać.

–W klimacie przygotowania do świąt Bożego narodzenia przeżywamy tą historyczną chwilę – mówił biskup Tadeusz Lityński. – Ta piękna tradycja przygotowywania kapsuły czasu to świadectwo współczesności, przekazane potomnym.

Do kapsuły czasu, oprócz przesłania do ptomnych, włożono m.in. pamiątkowe medale, pieniądze, rysunki świątyni, wizytówki, a także prasę katolicka i dzisiejsze wydanie „Tygodnika Głogowskiego”.

Przypomnijmy: Wykonane w Moskwie hełmy, przyjechały w częściach do Głogowa we wtorek, 17 grudnia. W Polsce nie udało się znaleźć wykonawcy, a zadania podjęli się rosyjscy rzemieślnicy, którzy robią kopuły na cerkwie.

Każda z kopuł na kościelnych wieżach ma wysokość 15 metrów. Składa się dwóch części - betonowej oraz jej zwieńczenia, czyli miedzianej kopuły, na której jest kula ze stali nierdzewnej złocona tlenkiem azotu, a na niej kilkumetrowy krzyż powlekany złotem. Konstrukcje zostały odtworzone na podstawie archiwalnych zdjęć. Całość waży 33 tony, dlatego konieczne było wzmocnienie konstrukcji wież. Zniszczona w czasie wojny świątynia, stała pusta, bez dachu do 1959 roku, gdy po raz pierwszy sprawowano w niej liturgię. Kościół odbudowano, ale bez hełmów wieńczących wieże, chociaż były takie plany i podejmowano próby.

Przywrócenie świetności kościoła było też kosztowne. Proboszcz parafii przyznaje, że gdyby nie dobra wola prezydenta miasta i radnych miejskich, to hełmów by nie było. W ciągu trzech lat miasto przekazało na ten cel ponad 2,5 mln zł. Dodatkowo pół mln zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 40 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wkład własny parafii to ok. 10 proc. wartości inwestycji. Dodatkowo wierni pomagali w utrzymaniu budowy, by parafia mogła opłacać, na przykład, wysokie rachunki za prąd i wodę.

Treść dokumentu, który trafił do kapsuły: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ku czci Boga Wszechmogącego, Jego wiernego sługi, patrona Miasta i parafii – Świętego Mikołaja Biskupa i na pożytek Bogu i ludziom! Działo się to 20 grudnia Roku Pańskiego 2019 w Głogowie, w pierwszym roku programu duszpasterskiego realizowanego pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w roku odbudowy Teatru w Głogowie, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pod koniec której Głogów i naszą świątynię obrócono w ruiny, za pontyfikatu papieża Franciszka, gdy Prymasem Polski był arcybiskup Wojciech Polak, metropolitą szczecińsko-kamieńskim był arcybiskup Andrzej Dzięga, rządcą diecezji zielonogórsko-gorzowskiej był biskup Tadeusz Lityński, a prezydentem miasta był Rafael Rokaszewicz. W tym czasie urząd dziekana dekanatu Głogów – św. Mikołaja i proboszcza tutejszej parafii św. Mikołaja pełnił ks. kan. Stanisław Brasse. Kierownikiem budowy był Łukasz Rup, inspektorem nadzoru inwestorskiego była Małgorzata Marciniak, a głównym wykonawcą była firma Sobota Sp. z o.o. będąca własnością Romana i Bartosza Sobota. Przedsięwzięcie dofinansowały następujące instytucje i osoby: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Prezydent i Rada Miejska w Głogowie, Wierni Parafii św. Mikołaja. Kościół pw. Bożego Ciała to barokowa, pojezuicka, jednonawowa świątynia wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z węższym, wydzielonym prezbiterium i flankującymi je bocznymi kaplicami. Budynek w obecnej postaci budowano w latach 1696-1702 w miejscu starszej XV-wiecznej kaplicy pod tym samym wezwaniem. W ciągu wieków kościół wielokrotnie ulegał zniszczeniom, jednak najdotkliwiej ucierpiał podczas oblężenia miasta w 1945 roku. Zniszczeniu uległo prawie całe wyposażenie, a dach i wieże w górnych kondygnacjach zostały zrujnowane. W okresie powojennym staraniem mieszkańców Głogowa pojezuicka świątynia została odbudowana i przywrócona do użytku wraz z jednym skrzydłem dawnego kolegium. Niestety odbudowa nie została ukończona, m.in. nie odtworzono barokowych hełmów wież. W 2017 roku firma Bimacoprojekt Sp. z o.o. z Wrocławia wykonała dokumentację projektową, a w roku następnym przedsiębiorstwo Sobota Sp. z o.o. w Głogowie rozpoczęło prace budowlane przy południowej wieży mające na celu jej wzmocnienie przed osadzeniem hełmu. Prace na wieży północnej były prowadzone w 2019 r. Hełmy zostały umieszczone na wieżach w dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia 2019 r. Dzisiaj, po zakończeniu prac związanych z remontem wnętrz wież i osadzeniem hełmów kościoła pw. Bożego Ciała w Głogowie, ten dokument przez powyższe osoby został uroczyście podpisany, po czym w kapsule czasu złożony i w kuli wieży miejscowego kościoła umieszczony. Kiedy ten dokument zostanie odnaleziony, nas już długo na tej ziemi nie będzie! Prosimy tych, którzy po nas przyjdą: Bądźcie wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Jego ukochanej Matce Niepokalanej Dziewicy Maryi oraz Kościołowi Świętemu, Jego Tradycji i nauczaniu; kochajcie bliźniego swojego na wzór św. Mikołaja, starajcie się o to, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu, pamiętając, że Concordia civium murus urbium – Zgoda obywateli murem (obronnym) miast. I trwajcie w wierze katolickiej wierni aż do śmierci!