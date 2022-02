Kapitan tankowca spod Głogowa pływa po całym świecie. I robi przy tym świetne zdjęcia!

Zaczęło się od chęci podróży

- Gdy jeszcze byliśmy w liceum, brat kolegi studiował w Wyższej Szkole Morskiej. To robiło spore wrażenie, bo w czasie studiów podróżował po całym świecie. Na początku lat 90. może i granice były już otwarte, ale trzeba było mieć wizy, nie było pieniędzy na wyjazdy. Więc taka okazja do podróżowania była pociągająca. Ale sam kierunek studiów wybrałem raptem miesiąc przed maturą. Można powiedzieć, że na początku lat 90. ludzie niespecjalnie myśleli o przyszłości, a mało który kierunek studiów dawał szanse na jakieś duże pieniądze po jego skończeniu - wspomina pan Marcin.

Obecnie pływa zaś na tankowcach. Przez lata dorobił się też stopnia kapitańskiego.

Choć uwielbia podróże, to w przerwach między rejsami chętnie wraca do domu, gdzie czeka na niego żona - Blanka. Mają też córkę - Michalinę oraz wiele zwierząt, głównie psów i koni. Miłość do zwierząt to jedna z ich wspólnych pasji.

Zobaczcie zdjęcia z wypraw kapitana z naszego regionu: