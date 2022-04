Już za kilka dni do Głogowa przypłynie Laguna. Kiedy rejsy po Odrze?

Z początkiem kwietnia Laguna rozpoczęła kursowanie w Nowej Soli. Na tamtejszym odcinku statek ruszał na wycieczki niemal przez cały miesiąc. Pod koniec kwietnia uda się jednak w rejs do Głogowa. Do naszego miasta przypłynie we wtorek, 26 kwietnia.

W tygodniu kursować będzie o godz. 17. Natomiast w weekendy planowane są trzy rejsy o 13, 15 i 17. Każdy z nich trwać będzie około godzinę.

W Głogowie statek pozostanie do 9 maja. Kursować będzie też w okresie samej majówki, jednak dokładne godziny rejsów w tych dniach nie są jeszcze znane. Zostaną ogłoszone bliżej terminu.

Później Laguna wróci do Głogowa dopiero w czerwcu.

Bilet normalny na rejs godzinny to koszt 20 złotych, a ulgowy 15. Są też bilety grupowe dla grup powyżej 20 osób (14 złotych za jedną). Bilety rodzinne (2+1) na rejs godzinny to 40 złotych, z dopłatą 5 zł za każde kolejne dziecko.