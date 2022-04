Już w ten weekend Majówka 2022 w Głogowie. Będą foodtrucki i imprezy nad Odrą

Majówka to także rozpoczęcie sezonu turystycznego, dlatego po raz pierwszy będzie można zobaczyć od środka blokhaus znajdujący się przy Rondzie Niepodległości.

– Serdecznie zapraszam na tradycyjne już w tym czasie zwiedzanie Głogowa. Poprowadzimy Was od Koszarowca CIT przez Fosę Miejską, tunele kontrminowe i kazamaty, Cerkiew Prawosławną, blokhaus, fosę Fortu Gwiazda i aż do terenu przy Neptunie. Na zwiedzanie zapraszam 1, 2 i 3 maja. We wtorek, 3 maja o godz. 17:00 osobiście będę oprowadzał mieszkańców i opowiadał o dawnym Głogowie. Do zobaczenia – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.