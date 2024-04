Już w ten weekend druga tura wyborów. Będą głosować w Polkowicach i Pęcławiu

W Polkowicach dogrywka rozegra się między Wiesławem Wabikiem , który 7 kwietnia zdobył 28,10 proc. głosów, a Romanem Rozmysłowskim , na którego zagłosowało 16,57 proc. wyborców. Wabik już dawniej był wieloletnim burmistrzem Polkowic, który w tym roku walczył o powrót do tamtejszego urzędu. Rozmysłowski z kolei to obecnie dyrektor ds. ekonomiczno - administracyjnych w Polkowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Od piątkowego wieczoru wraca cisza wyborcza

W tym czasie nie wolno więc prowadzić agitacji wyborczej. Dotyczy to również Internetu. Cisza wyborcza potrwa do 21 kwietnia do godz. 21, kiedy to zamknięte zostaną lokale wyborcze.