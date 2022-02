Już w ten weekend Chrobry Głogów wraca do gry. Na początek derby z Górnikiem Polkowice

Po blisko dwóch miesiącach przygotowań Chrobry Głogów, podobnie jak pozostałe zespoły grające w Fortuna 1. Lidze, wraca na boisko. Koniec ze sparingami, czas na walkę o ligowe punkty. Na kibiców już na starcie rundy wiosennej czekają spore emocje, bo Pomarańczowo-Czarni podejmą na własnym boisku Górnika Polkowice. Czekają nas więc derby regionu.

W piątek na głogowian czeka jeszcze trening i odnowa biologiczna. Dzień później planowany jest ostatni trening i odprawa. A już w niedzielę, 27 lutego, Chrobry zmierzy się z Górnikiem. Początek meczu w Głogowie zaplanowano na godz. 18.

W kadrze Chrobrego na nadchodzącą rundę jest 27 zawodników. Wśród nich nowa twarz - dołączony niedawno do zespołu Japończyk Toshiya Inoue. Średnia wieku w zespole to 25,4 lata. Najstarszym zawodnikiem jest 36-letni Michał Iłków-Gołąb, najmłodszym 17-letni Eryk Pieczarka. W Głogowie gra pięciu obcokrajowców. To: Jaka Kolenc (Słowenia), Oliver Praznovsky (Słowacja), Mavroudis Bougaidis (Grecja), Dennis van der Heijden (Holandia) oraz wspomniany już Toshiya Inoue (Japonia).