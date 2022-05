Już w ten weekend bieg KotlActive Forest Run 2022. Terenowy bieg z przeszkodami

Tegoroczna edycja biegu KotlActive Forest Run będzie już piątą odsłoną sportowego wydarzenia. Na kilkuset uczestników biegu czeka kilka tras biegnących przez lasy, łąki, stawy i doły z wodą.

Po drodze będą też musieli pokonać przygotowane wcześniej przeszkody. Do pokonania będą np. ścianki wspinaczkowe, stogi siana, bieg przez glinianki, trasa we wnętrzu pieca do wypalania cegieł, fragment z dźwiganiem kłód drewna itd.

Uczestnicy biegu mają do wybory trzy trasy:

14 km – z około 30 przeszkodami do pokonania

8 km – z około 20 przeszkodami do pokonania

3 km – z około 10 przeszkodami do pokonania