Już w poniedziałek ruszy Lato w Twierdzy Głogów. Dwa tygodnie pełne wydarzeń

Dobre wieści dla fanów lokalnej historii. W poniedziałek. 27 czerwca rozpocznie się kolejna odsłona popularnego w Głogowie wydarzenia, jakim jest „Lato w Twierdzy”. Na uczestników czeka sporo atrakcji, wśród których jest m.in. zwiedzanie podziemi kościoła Bożego Ciała, zwiedzanie niedostępnych na ogół zakątków dworca PKP, zdobywanie trzech wież widokowych w Głogowie.

Ale nie zabraknie również wyjazdów poza miasto. W tym roku uczestnicy mogą zapisać się m.in. na zwiedzanie jednostki wojskowej w Świętoszowie, wyjazd do lasu w okolicach Borku (znajduje się tam Pomnik Ludzkiej Głupoty), wycieczka do Lubina oraz wycieczka do Twierdzy Nysa.

Poza wyjazdami za Głogów wszystkie lokalne wydarzenia są całkowicie bezpłatne.