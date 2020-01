Już trzy osoby zatrzymane w sprawie wybuchu gazu w mieszkaniu na alei Wolności

Policja wciąż nie udziela zbyt wielu informacji na temat zdarzenia. Wczoraj informowaliśmy, że mieszkająca w lokalu para 30-latków została zatrzymana po przesłuchaniu. Jak się okazuje, funkcjonariusze zatrzymali także trzecią osobę - 26-letniego znajomego lokatorów.

– W tym czasie dzieci pary mają zapewnioną opiekę w domu dziecka – mówi Bogdan Kaleta z głogowskiej policji. – Na tym etapie nie mogę udzielić więcej informacji na temat zatrzymanych oraz przebiegu zdarzenia.

Przebywające w izbie zatrzymań osoby prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszą zarzuty. Jakie? Tego policja nie zdradza na tym etapie postępowania. Według nieoficjalnych informacji, para lokatorów miała znajdować się pod wpływem narkotyków.

Przypomnijmy. Do wybuchu doszło w środę, 15 stycznia. Po godz. 14 doszło do wybuchu gazu w mieszkaniu przy alei Wolności 24. Lokal został całkowicie zniszczony, ale przebywającym w nim osobom (para 30-latków i dzieci w wieku 8 i 3 lata) nic się nie stało. Po eksplozji w całym budynku czuć było gaz. Na szczęście nie doszło do większej tragedii.