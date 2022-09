Już jutro startują Głogowskie Spotkania Jazzowe. Legendy jazzu na scenie

Piątkowe koncerty Głogowskich Spotkań Jazzowych

O godz. 19 na scenie pojawi się Dragonflies Project, a później Mike'a i Leni Stern z ekipą Łukasz Pawlik Band. Bilety wstępu na koncert w cenie od 60 do 75 złotych.

Dragonflies Project to najnowszy zespół naszego najlepszego wibrafonisty elektrycznego Bernarda Maseli. Tym razem zaprasza on do współpracy basistę elektryczną Klaudię Wachtarczyk oraz perkusistkę Justynę Mikrut. Klaudia i Justyna wciąż są studentkami Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, lecz dały się już poznać jako znakomite instrumentalistki o dużym doświadczeniu, wynikającym z ich ogromnej aktywności scenicznej w ramach różnorodnych stylistycznie projektów muzycznych. Muzyka tria to połączenie bluesa-funky-jazzu oraz rocka.