Już dziś w Koźlicach pod Głogowem odbędzie się góralskie wesele. Każdy jest zaproszony

Wesele jak za dawnych lat odbędzie się w najbliższą sobotę (10 września) w Koźlicach w gminie Gaworzyce. Będą tradycyjne obrzędy górali czadeckich, będzie zabawa taneczna do białego rana, będzie pyszne jedzenie, będą barwne, tradycyjne stroje. A wszystko to za sprawą zespołu Dawidenka, który kultywuje dawną bukowińską tradycję.

Choć w obrzędzie będą państwo młodzi, to tak naprawdę nikt ślubu nie bierze. Będzie on odgrywany. Jednakże wszystko inne na weselu, będzie jak najbardziej prawdziwe. A cel jest jeden - pokazać niesamowitą i bogatą kulturę górali czadeckich. Bo to właśnie z tamtego rejonu wywodzi się część dzisiejszych mieszkańców Koźlic.