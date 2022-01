Jutro w KGHM ruszają negocjacje płacowe na rok 2022. Związki chcą sporych podwyżek

Od kilkunastu dni związkowcy KGHM przygotowywali się do zaplanowanych na 25 stycznia negocjacji płacowych na rok 2022. W tym roku zapowiadają się one wyjątkowo gorąco, w związku z kontrowersjami, jakimi wśród załogi wzbudziła reforma podatkowa Nowy Ład. Przypomnijmy, że jak informują związkowcy, pracownicy tracą przez nią od 500 do nawet 1500 złotych miesięcznie.

– Im więcej pracujesz i im bardziej się w pracy starasz, tym bardziej dostaniesz po kieszeni. I to zarówno przez wzrost płaconych od stycznia 2022 podatków, jak i poprzez inflację, której wzrost stymulowany będzie właśnie przez Polski Ład. Zasada ta dotyczy nie tylko zamożnych przedsiębiorców, ale również przeciętnego pracownika pobierającego wynagrodzenie nieco większe niż ustawowe minimum – pisze w oświadczeniu przed negocjacjami Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, na czele z Ryszardem Zbrzyznym.