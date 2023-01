Julia Leszczyńska z Maniowa ma 100 lat. Na urodziny gmina wydała piękny tomik jej wierszy

Pani Julia to prawdziwa patriotka

Pierwszy wiersz napisała mała Julka dla swojego brata. Było to 90 lat temu!

Ze wsi spod Lwowa do Łagoszowa Małego

Julia Leszczyńska z domu Potulicka, urodziła się 6 stycznia 1923 roku we wsi Karczemka w województwie lwowskim. Jej rodzice, Katarzyna i Błażej mieli w sumie sześcioro dzieci. Pani Julia była piąta.

W czasie wojny, w 1944 roku, rodzina Potulickich zostawiła dom i wyjechała do Obydowa (wieś w obwodzie lwowskim), gdzie mieszkała wówczas zamężna siostra pani Julii. Stamtąd ruszyli w okolice Łańcuta, a w lipcu 1945 roku rodzina dotarła na stację kolejową w Głogowie. Ostatecznie trafiła do Łagoszowa Małego, gdzie się osiedliła.

Będąc jeszcze panienką, pani Julia często śpiewała w kościelnym chórze w Jakubowie, a nawet uczyła śpiewać innych.

W lipcu 1953 roku pani Julia wyszła za mąż za Władysława Leszczyńskiego z sąsiedniego Maniowa, który w tym roku skończy 96 lat. Para doczekała się trójki dzieci - Jana, Franciszka i Zofii. W 1964 roku spotkała ich ogromna tragedia. Ich pierworodny syn Jan, w wieku 10 lat zmarł na białaczkę.