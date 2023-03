Jubileusz Miejskiego Klub Seniora przy głogowskim Klubie Mayday. Zdjęcia

Seniorzy z miejskiego klubu, który działa przy Klubie Mayday świętują jubileusz 10-lecia działalności. W środę, 22 marca na uroczysty koncert zjawiło się ponad 250 osób. Zaproszono gości, z którymi na co dzień współpracuje klub, a na scenie zaprezentowały się grupy działające w lokalu na Koperniku: Chór Gaudium pod batutą Barbary Walendzik, zespół „Radocha”, zespół „Za młodzi”oraz goście: „Los Emerytos” z Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”, Złoty Wiek z Klubu Seniora „Dom nad Strumykiem”.

Gościem specjalnym jubileuszu był zespół Projekt Volodia czyli z muzyką lwowską i uliczną warszawską.

Seniorom świętującym jubileusz życzenia złożył też prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.

- To wspaniały jubileusz, myślę, że dla wielu z państwa to także czas wspaniałych przyjaźni, które się nawiązały, wielu wrażeń. Cieszymy się, że tak chętnie odwiedzacie takie kluby. Mówię, w liczbie mnogiej, bo niebawem powstanie kolejne takie miejsce, a właściwie centrum integracji dla seniorów - dodał prezydent. Chodzi o Jubilat, bo otworzyliśmy dziś cztery oferty przetargowe na jego przebudowę. Dwie z nich są całkiem przyzwoite, i spełniają nasze oczekiwania – zdradził ze sceny prezydent Głogowa dodając, że chce, by w przyszłym roku Jubilat został otwarty dla seniorów.