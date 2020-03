Parafia prosi o przynoszenie do zakrystii podpisanych i datowanych pamiątek z pielgrzymki, np. zdjęć, znaczków pielgrzyma, programów oraz spisanych wspomnień o pielgrzymce lub przesyłanie zeskanowanych materiałów na adres e-mailowy parafii:parafia@mikolajglogow.pl.

Przypomnijmy, że piesza pielgrzymka wyrusza co roku 2 sierpnia. Ma do pokonania ok. 320 km.

