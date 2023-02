Jezioro Sławskie skute lodem. To, niestety, coraz rzadszy widok zimą. Zobaczcie zdjęcia

Sława i Jezioro Sławskie to jedno z najczęstszych celów niedzielnych spacerów głogowian. Jest piękne o każdej porze roku, także zimą, gdy wody jeziora pokrywa lód. Lodowa pokrywa nie jest gruba, więc lepiej na nią nie wchodzić, a podziwiać z brzegu czy pomostów.

Na dnie zbiornika Żelazny Most są gdzieś ślady wsi Barszów, Kalinówka i Pielgrzymów

Sława wabi urodą i atrakcjami

Przyjezdnych wabią zarówno uroda jeziora i zalesiona okolica. Jezioro Sławskie to także raj dla wędkarzy i miłośników sportów wodnych. Jego długość wynosi 9200 m, a jego szerokość 1510 m. Linia brzegowa wynosząca ponad 27 km jest bardzo urozmaicona, co może być dobrą trasą na rowerową wycieczkę.

Są tam liczne półwyspy, zatoczki i zatoki, z których do najbardziej znanych należą: Krępińska, Miejska, Lubiatowska i Radzyńska.

Na jeziorze położone są trzy wyspy, które łącznie mają 10,6 ha powierzchni: Ptasia Wyspa (największa), Dzika Wyspa (mniejsza) i malutka tzw. Wyspa Kormoranów.