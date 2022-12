Jeszcze przed nowym rokiem drożej za parkowanie w Głogowie. Wchodzi nowa taryfa SPP

Podczas listopadowej sesji rady miejskiej w Głogowie podjęto decyzję o podwyższeniu opłat w Strefie Płatnego Parkowania. O ile w jednorazowych opłatach za pierwsze 15 minut to tylko 30 groszy więcej (80 gr zamiast 50) to już godzinna opłata wzrasta o złotówkę. A im dłużej, tym więcej. W górę idą też abonamenty, a także kary dla osób, które zostaną przyłapane na parkowaniu bez opłaty. W tym ostatnim przypadku zapłacić będzie trzeba 75 złotych (do tej pory 50) lub 30 złotych (do tej pory 20) - jeśli ktoś odpowiednio szybko pojawi się w biurze SPP uregulować opłatę. Aby zapłacić mniej, trzeba uregulować opłatę w czasie maksymalnie do 48 godzin od wystawienia wezwania.

Drożej za parkowanie - o ile wzrosną opłaty?

"Elektryki" mogą być zwolnione z opłat

Strefa Płatnego Parkowania w Głogowie - gdzie obowiązuje?

Ulice objęte Strefą Płatnego Parkowania:

1) Słowiańska

- na wysokości budynków o numerach porządkowych 13-33;

- odcinek przy byłym budynku banku BZWBK (strona lewa);

2) Jedności Robotniczej:

- na wysokości budynków Nr 6–8a;

- na wysokości budynku 42a–46 (pomiędzy ulicami Łużycka – Poczdamska - strona prawa);

- na wysokości budynków przy Al. Wolności 24–24c (pomiędzy ulicami Aleja Wolności - Łużycka);

- na wysokości budynków Nr 11a-13 (od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Grunwaldzkiej - strona prawa);

- na wysokości budynków Nr 14–17 (od ul. Grunwaldzkiej do targowiska „Zielony Rynek” - strona prawa);

3) Bartosza Głowackiego – odcinek od ul. Armii Krajowej do budynku przy ul. Bartosza Głowackiego Nr 8-8a (strona lewa);

4) Generała Tadeusza Rozwadowskiego – na odcinku od Al. Wolności do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (strona prawa);

5) Aleja Wolności - na odcinku od ul. Brama Brzostowska do ul. Jana Matejki (strona prawa) oraz odcinek od budynku przy Al. Wolności 11 do ul. Jana Matejki (strona lewa);

6) Plac 1000-Lecia – parking na odcinku od budynku Nr 1A – do zabudowań garaży;

7) 1 Maja – parkingi na wysokości dworca PKP;

8) 1 Maja – na wysokości budynków Nr 19–25a (od Placu 1000-Lecia do ul. Spółdzielczej - strona prawa);

9) Spółdzielcza – na odcinku od ul. 1 Maja do Jedności Robotniczej (strona prawa);

10) Gustawa Morcinka

- na odcinku kompleksu handlowo-usługowego „Mogador” (budynek o nr 8);

11) Armii Krajowej - na wysokości budynku Nr 2 – do końca terenu targowiska „Zielony Rynek” – strona prawa;

12) Wojska Polskiego – parking przy SM „NADODRZE”– od zjazdu z Ronda Księdza Popiełuszki;