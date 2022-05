Jest zakaz wstępu do części parku od strony Radzynia koło Sławy. Rusza rewitalizacja

Do części parku od strony Radzynia wprowadzono całkowity zakaz wstępu. Od środy, 18 maja, obszar ten jest całkowicie wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia prac budowlanych. Miasto przypomina, że wejście na teren budowy może być niebezpieczne dla osób nieuprawnionych. Niebawem mogą tam znajdować się głębokie, niezabezpieczone wykopy lub nieoddane do użytku urządzenia, stwarzające zagrożenie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

Plac budowy pod rewitalizację drugiej części parku został przekazany wykonawcy już w kwietniu. W części radzyńskiej odbędą się prace mające na celu przywrócenie dawnej świetności temu miejscu - podobnie jak części miejskiej, która odzyskała dawny układ w 2020 roku.