Jest wyrok za śmierć na drodze. Głogowski sąd skazał Gruzina na ponad 6 lat więzienia

Gruzin przeprasza rodzinę

24-letni Gruzin był oskarżony o to, że będąc pod wpływem alkoholu (1,5 promila) na drodze nr 292 między Głogowem a Żukowicami spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ofiara to 57-letni Krzysztof K., który wracał do domu z huty. Głogowianin doznał tak rozległych obrażeń, że zmarł na miejscu.

Drugi z zarzutów dotyczył zabrania bez zgody właściciela samochodu, którym spowodował wypadek.

Zanim zapadł wyrok, sąd przesłuchał ostatniego świadka – brata oskarżonego. Ten opowiedział o trudnej sytuacji życiowej rodziny w Gruzji, o tym że przyjechali do Polski, by zarobić i spłacić długi i zapewnił, że oskarżony to dobry człowiek, który świadomie i specjalnie nigdy nie wyrządziłby innym krzywdy. Dodał też, że jego brat bardzo żałuje tego, co się stało, a rodzinę przeprasza.