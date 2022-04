Jest praca w KGHM! Najnowsze oferty w Polskiej Miedzi z kwietnia 2022. Poszukiwani fachowcy wielu specjalności. LISTA

Operator maszyn Miejsce pracy: Zakład Produkcji Elektro-Mechanicznej w Sobinie Twój zakres obowiązków: Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, Wykonywanie czynności w procesach produkcji wiązek elektrycznych i węży hydraulicznych, Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości wytwarzanych produktów, Dbałość o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń. Firma oferuje: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia, Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe), Pakiet medyczny, Pracowniczy program emerytalny, Przyjazną atmosferę w pracy, Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy. Nasze wymagania: wykształcenie - zasadnicze zawodowe Umiejętności manualne Dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie Gotowość do pracy w systemie zmianowym

arch. red.