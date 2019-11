Jest pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń na Dolnym Śląsku. Wykryto go w pobliżu Głogowa

Ryszard Toczyłowski, powiatowy lekarz weterynarii w Głogowie potwierdza, że na terenie powiatu głogowskiego wykryto pierwszy przypadek wirusa afrykańskiego pomoru świń. Martwego dzika znaleziono w piątek na terenie gminy Kotla. Wtedy też pobrano próbki. Są już wyniki ich badań. Dzik był zarażony wirusem ASF.

To pierwszy potwierdzony na Dolnym Śląsku przypadek ASF. Służby weterynaryjne wciąż czekają m.in. na wyniki próbek pobranych na weekend przy drodze w okolicach Orska, na skraju powiatów polkowickiego, głogowskiego i lubińskiego. Znaleziono tam wtedy innego martwego dzika.

Kryzys związany z wystąpieniem ASF na naszym terenie rozpoczął się w połowie listopada, gdy potwierdzono jego przypadek w okolicach Sławy w województwie Lubuskim. Mimo wytoczenia strefy ograniczonej, w skład której weszła też gmina Kotla - wirus zaczyna się rozprzestrzeniać. Zagraża już kolejnym gminom w Lubuskim, a teraz dostał się na Dolny Śląsk. Do tej pory większość powiatu głogowskiego i część polkowickiego znajdowały się w żółtym obszarze ochronnym. Teraz zapewne wejdą do strefy czerwonej. Można spodziewać się ogłoszenia zakazu wstępu do lasu.