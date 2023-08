Jest drugi przetarg na budowę ronda w Głogowie. Czy tym razem miasto znajdzie wykonawcę?

- Ma być to rondo typu turbinowego, a w zakres zadania wchodzi także między innymi przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników, przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych na ul. Legnickiej, budowa systemu odwodnienia, budowa urządzeń retencyjnych, remont rowów drogowych i rozbudowa oświetlenia – wyjaśnia Rafael Rokaszewicz, prezydent miasta. - Budowa ronda ma usprawnić ruch przy tym wjeździe do Głogowa. Rondo turbinowe to jedno z najlepszych rozwiązań.