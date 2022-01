Jest akt oskarżenia w sprawie napadu w Parku Miejskim w Sławie

Prokuratorzy ze Wschowy zakończyli postępowanie w sprawie rozboju, do którego doszło we wrześniu w Parku Miejskim w Sławie. W sprawie oskarżono 40-letniego mężczyznę, zatrzymanego kilka dni po zdarzeniu. Odpowie on za to, że pobił pokrzywdzonego pięściami i telefonem komórkowym w twarz. Następnie miał przewrócić ofiarę na ziemię i kopać po całym ciele.

Następnie sprawca zabrał telefon komórkowy o wartości 450 zł oraz portfel z pieniędzmi w kwocie 290 zł, wszystko o łącznej wartości 770 zł. Jak przyznają prokuratorzy pokrzywdzony doznał obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.

– Jak ustalono, w dniu 13 września w godzinach przedpołudniowych pokrzywdzony wszedł na teren Parku Miejskiego w Sławie. Na teren parku wszedł za nim też oskarżony. W pewnym momencie podejrzany zaatakował pokrzywdzonego po czym go okradł. Mężczyzna na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany przez sąd na okres 3 miesięcy – mówi Ewa Antonowicz, rzecznik prokuratury w Zielonej Górze.

40-latek odpowie z art. 280 § 1. Kodeksu Karnego, który głosi, że kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.