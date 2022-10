Jesienne pejzaże. Piękne zdjęcia głogowianina, pasjonata fotografii

Jesienne pejzaże - wschody i zachody słońca czy pierwsze mgliste poranki to niemal gotowy plan zdjęciowy dla fotografa. Jednak aby wykonać piękne zdjęcie, trzeba mieć dobre oko, cierpliwość i nieco szczęścia.

- Wierzę, że to najlepsze zdjęcie jeszcze na mnie czeka - przyznaje skromnie pan Arkadiusz.

Pochodzący z Głogowa Arkadiusz Frankowski to fotograf, który robi cudne zdjęcia. Z zawodu nie jestem fotografem, ale zajmuje się nią od ponad sześciu lat. Najbardziej lubi fotografować krajobrazy, widoki, architekturę, czyli to, co go otacza. Swojej pasji poświęca niemal każdą wolną chwilę. I jest w tym dobry, o czym świadczy wiele zdobytych nagród. W 2019 roku jego zdjęcie wygrało jeden z etapów konkursu National Geographic „Ludzie i ich pasje”.