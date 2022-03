Jesienią głogowianie otrzymają klucze do mieszkań w budynku TBS przy Sowińskiego

Jesienią miasto odda czwarty blok TBS wybudowany na terenie dawnych koszar wojskowych. W budynku nr 18 są 32 mieszkania. Na jego budowę miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2,1 mln zł. Wartość całego projektu to 7.676.153,24 złotych. Te cztery bloki TBS to łącznie 128 mieszkań dla głogowian.

Kolejne mieszkania na Żarkowie

Tym samym rozpocznie się realizacja bardzo dużego planu mieszkaniowego na osiedlu Żarków. Budowa TBS nr 19 rozpocznie się jeszcze w tym roku.

– Już mamy montaż finansowy na budowę dwóch kolejnych bloków mieszkalnych na łącznie 48 mieszkań. Będą to budynki nr 19 i 20. Projektujemy bloki nr 21 i 22. Łącznie na Żarkowie powstanie siedem, osiem kolejnych budynków i 250-260 mieszkań w ramach TBS – dodaje prezydent miasta.

Na osiedlu Żarków w budynku po byłym Domu Samotnej Matki, powstaną także mieszkania czynszowe. Obiekt ten to część dużego planu inwestycyjnego związanego z mieszkaniami dla głogowian. Budynek zostanie przebudowany i powstanie w nim dziewięć mieszkań o powierzchni ok. 50-60 mkw. Miasto finalizuje dokumentację projektową, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę złoży wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tej inwestycji.