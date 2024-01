Jerzy Górski zaprasza na Walentynkowy Cross Straceńców w Głogowie. Zobacz wideo

Uczestnictwo kosztuje 40 zł (w zapisach online do 4 lutego), lub w późniejszym terminie 50 zł (za zgodą organizatora i jeśli pozostaną wolne miejsca). Zapisy online trwają na tej stronie internetowej.

Walentynkowy Cross zaczynał jako poboczna impreza, przygotowująca do Crossu Straceńców. Stał się już jednak pełnoprawną imprezą.

– My już od 10 lat się zbieramy tam treningowo w każdą sobotę, w zależności od pory roku o piętnastej albo szesnastej są prowadzone treningi towarzyskie, przyjacielskie. Z tego narodził się Walentynkowy Cross i na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to tak się rozwinie. Fajnie, że ludzie to akceptują. No i cóż, no nasza misja jakby organizacyjna jest taka, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do tego i dla wszystkich ludzi, którzy przyjdą, żeby mieli chęć kontynuowania swojej takiej drogi "Startuj po zdrowie" w tej formach, które my proponujemy – dodaje Jerzy Górski.