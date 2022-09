Jazzowa parada na rozpoczęcie 38.Głogowskich Spotkań Jazzowych. Zdjęcia

Uliczna parada w stylu dixie to już tradycja Głogowskich Spotkań Jazzowych. Dziś, 9 września, przeszła od Mostu Tolerancji do Centrum Kultury, gdzie oficjalnie rozpoczęła się 38. edycja spotkań. Pierwszy koncert GSJ - Dragonflies Project, a później Mike'a i Leni Stern z ekipą Łukasz Pawlik Band.

Także w piątek, (9.09) ok. godz, 20, wernisaż wystawy JAN BEBEL IN MEMORIAM w Galerii Edukacji Twórczej MOK.